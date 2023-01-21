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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يؤجج الكراهية والعنف .. الأردن يدين حرق المصحف في السويد

يؤجج الكراهية والعنف..
يؤجج الكراهية والعنف.. الأردن يدين حرق المصحف في السويد

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، إحراق نسخة من المصحف الشريف، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأكدت الوزارة رفض هذا الفعل الذي يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد التعايش السلمي.

وأضافت أن نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشتركة، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها.

من جانبها، ألغت تركيا زيارة وزير الدفاع السويدي لأنقرة، بسبب مظاهرة مصرح بها مناهضة لتركيا في ستوكهولم.

وثارت تركيا غضبًا بسبب الإذن الذي حصل عليه متطرف يميني للتظاهر وحرق المصف الشريف، اليوم السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية.

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