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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا بشأن استمارة الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على الموقع الالكتروني للوزارة يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة 2023  للمدارس يوم الأحد 12 فبراير، مع تحديد يوم الخميس 2 مارس ليكون آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين استمارة الثانوية العامة 2023  للمدارس .

كما حددت وزارة التربية والتعليم، يوم 6 ابريل 2023 ليكون آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارة الثانوية العامة 2023  للمدارس ، مؤكده أنه لن يتم قبول استمارة الثانوية العامة 2023 لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بناء علي القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022، يسدد الطالب رسم الامتحان باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل اللإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الموعد النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للدورين الأول والثاني.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول يوم 10 يونيو 2023 ، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023  الدور الثاني يوم 19 أغسطس 2023.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 وتتمثل في :

  • الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الجارى، والمنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية ويشترط حضور الطالب 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية كطالب منتظم.
    -الطلاب الراسبون عام 2022بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم للامتحانات لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

 

  • الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى العام بالعام الدراسى 2012,2013،بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده، إضافة إلى الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد الدراسية بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة كطالب منتظم.
     
  • فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوناً وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائماً
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