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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يستفسر من فيريرا عن سبب تغييره في مباراة الأهلي.. تفاصيل

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

استفسر الدولي التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، عن سبب استبداله في مباراة القمة 125 أمام الأهلي.

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رأسية رائعة.. كهربا يسجل الهدف الأول لـ الأهلي أمام الزمالك بالقمة 125

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رد فعل غير متوقع من ثنائي الأهلي الغائبين أمام الزمالك في القمة

ويلتقي الأهلي والزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

وشهدت الدقيقة 58، خروج حمزة المثلوثي، ومشاركة عمر جابر بدلاً منه.

وتقدم  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام الزمالك، في مباراة القمة 125.

وسجل الهدف محمودعبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.

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