نجم الزمالك يستفسر من فيريرا عن سبب تغييره في مباراة الأهلي.. تفاصيل

استفسر الدولي التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، عن سبب استبداله في مباراة القمة 125 أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

وشهدت الدقيقة 58، خروج حمزة المثلوثي، ومشاركة عمر جابر بدلاً منه.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام الزمالك، في مباراة القمة 125.

وسجل الهدف محمودعبد المنعم كهربا فى الدقيقة 61 ، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات استقبلها حمدي فتحي على الصدر وهيأها برأسة لكهربا الذي بدوره وضعها فى الشباك برأسه فى مرمى محمد عواد.