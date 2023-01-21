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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الكريب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 

أكلة مميزة.. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكريب.. حضري عشاء صحي لأسرتك فى دقائق

المكونات لعمل الكريب 

البيض : 3 حبات
- حليب : 1 كوب
- الزبدة : ربع كوب زبدة 
- دقيق : كوب وربع
- الفانيليا : ملعقة 
3ملعقة  سكر 
رشة ملح 
سكر بودرة( للتزيين )

الطريقة لعمل الكريب 

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا  والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة
الحشو حسب اختيارك

الكريب الزيت سكر البودرة طريقة عمل الكريب طريقة تحضير الكريب خطوات بسيطة مكونات كوب زبدة ​​​​​​​health

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