جهود غير مسبوقة من الدولة لدعم المواطنين.. فيديو

قال الكاتب جميل عفيفى، إن للدولة المصرية دورا عظيما فى حياة المواطن، واستطاعت فى الفترة من عام ٢٠١٩ إلى وقتنا الحالى، أن تكثف الاهتمام بالمواطن الأكثر احتياجا، فضلا عن المبادرات الكثيرة التى نفذتها ومن أهمها مبادرة “حياة كريمة”.

وأكد جميل عفيفي، خلال مداخله هاتفية، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية سى بى سي، تقديم الإعلامية "ريهام السهلي"، أن مبادرة "حياة كريمة"، استطاعت أن تصل إلى الريف المصري وكان لديها القدرة الكبيرة، أن تجعل المواطن المصرى، يعيش حياة كريمة وآمنة.

وأشار جمال عفيفي، إلى أن الدولة وسعت من مظلة الحماية الاجتماعية للمواطن، فى وقت الأزمات التى يمر بها العالم كأزمة كرونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، واستطاعت الدولة، رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والدعم المباشر المقدم للمواطن من خلال المبادرات الرئاسية الكثيرة.



وأضاف جميل عفيفي، أن الدولة المصرية، تسعى لبناء الشخصية المصرية مرة أخرى، ونقل المواطن المصرى إلى حياة آمنة وأفضل بكثير، وتحاول دائما أن ترفع المعاناة على المواطن، وتوفر له الفرص لينتقل إلى سكن صحى، من خلال القضاء على العشوائيات.