من داخل الطائرة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورا جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصور بإطلالة شتوية متميزة مرتدية بلوفر أخضر ونظارة شمسية من داخل الطائرة.

وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم الغربان مع عمرو سعد، بتكلفة إنتاجية تتخطى الـ 12 مليون دولار، ويتم تصويرالمشاهد في عدد كبير من المشاهد بروسيا ومصر على مدى عامين تقريبا حتى الآن.

ومن المقرر أن يمتد تصوير المشاهد المتبقية لمدة 6 أشهر أخرى، ليتم العرض الأول للعمل في المملكة العربية السعودية ضمن الموسم الصيفي لعام 2023.

"الغربان" تأليف وإخراج ياسين وإنتاج شركة مقام وpcc لتامر نصر، وتدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.