وزير المجالس النيابية مهنئا الداخلية بعيد الشرطة: تقدمون تضحيات في سبيل الوطن

بعث المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وجاء في البرقية: بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين، يسعدني أن أتقدم لكم ولكافة رجال هيئة الشرطة الأوفياء المخلصين بأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة التاريخية، معربًا عن بالغ التقدير والاعتزاز بما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في سبيل أمن الوطن وحماية مقدراته، مشيدًا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسئولية صادقة.

كما دعا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.