إنشاء مبنى للطوارئ والعناية ومده بخزان أكسجين بمستشفى صدر كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاعمال الجارية بمستشفى الصدر من أعمال تطوير، وإنشاء عناية جديدة ومبنى للطوارئ والعيادات، وأشعة مقطعية، وخزان أكسجين جديد سعة 11 ألف لتر، إضافة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى من مياه شرب وصرف صحي وخزانات، بحضور الدكتور أحمد عطا، مدير المستشفى.

تأتي الأعمال الجارية ضمن أعمال التطوير التي يشهدها مستشفيات كفر الشيخ ومنها مستشفى الصدر والحميات، وانشاء عدد من المستشفيات جاري العمل بها.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما شهدته المنظومة الطبية خلال الـ 9 سنوات لم تشهده المحافظة من قبل، سواء بإنشاء مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، ومنهم مستشفى بلطيم النموذجي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي، إضافة لإنشاء مركز الأورام، ومستشفى الكلى التي سيتم إنشاؤها، ليكون تابع لمستشفى كفر الشيخ العام، إضافة للمستشفيات الجاري إنشاؤها بمدن " الرياض، الحامول، بيلا"، وما تشهده مدينة كفر الشيخ من تطوير كبير لمستشفى الصدر والحميات.