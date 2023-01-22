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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«طب كفر الشيخ» تنظم المؤتمر العلمي الأول لجراحة العظام | صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لأطباء جراحة العظام بالدلتا، والذي نظمته كلية الطب، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب.

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وأقيمت فعاليات المؤتمر، تحت إشراف الدكتور حسام جاد، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، رئيس المؤتمر، والدكتور حاتم الجوهري، أستاذ جراحة العظام، ومدير المستشفى الجامعي، مقرر المؤتمر، والدكتور هاني حامد، أستاذ جراحة العظام، سكرتير المؤتمر، والدكتور هشام جاويش منظم المؤتمر، وذلك تحت مظلة جمعية جراحة العظام المصرية، وعلى رأسها الدكتور هاني موافي، أستاذ جراحة العظام، ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية، والدكتور جمال حسني، أستاذ جراحة العظام بجامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب بجامعة بنها.

جاءت فعاليات المؤتمر بالمشاركة مع الدكتور محمد حسني، أستاذ رئيس قسم العظام جامعة طنطا، والدكتور أحمد علام، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام جامعة بنها، والدكتور سمير الشورى، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب الأزهر بدمياط.

كما شارك في فعاليات المؤتمر -أيضاً- الدكتور محمد شفيق سعيد، أستاذ جراحة العظام بجامعة طنطا، والدكتور ممدوح لاشين، أستاذ جراحة العظام بطب طنطا، والدكتور عماد الميهي، أستاذ جراحة العظام بطب طنطا، والدكتور حسام ناجي، أستاذ جراحة العظام بطب طنطا، والدكتور عثمان الشريف، أستاذ جراحة العظام بأزهر دمياط، والدكتور علي الصنفاوي، استشاري العظام، ومدير مستشفى كفر الشيخ العام الأسبق، والدكتور أحمد فرج قاسم، استشاري العظام، ومدير فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ سابقاً.

وناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية الثرية، الجديد في جراحات العظام المتقدمة، وخاصة جراحة أورام العظام، والطرق المختلفة والحديثة لعلاج كسور الحوض والمفاصل الصناعية، وذلك بحضور العديد من أطباء وجراحي العظام بالمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي.

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جامعة طنطا جامعة بنها رئيس جامعة كفر الشيخ المستشفى جامعة كفر الشيخ طب طنطا الدكتور عبد الرازق دسوقي كفر الشيخ

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