عريب حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان زفاف ملكي.. صور

أثارت المطربة الأردنية عريب حمدان، الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان زفاف أنيق وفخم، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول إمكانية ارتباطها وزفافها خلال الفترة المقبلة.

وتساءل المتابعون، عن هوية زوج عريب حمدان المنتظر، ومن يكون خاصة أن النجمة الأردنية تحظى بقبول منقطع النظير في دول الخليج العربي.

وتألقت عريب حمدان، بفستان فخم من الشيفون والأورجانزا البيضاء، وظهرت في إطلالة ملكية خطفت أنظار الجميع وأثارت العديد من التساؤلات حول سر الظهور بهذا الفستان الملكي في هذا التوقيت .



وبعد الكثير من الحيرة والتساؤلات تم كشف السر وهو أن عريب حمدان خضعت لجلسة تصوير بفستان زفاف ملكي من تصميم مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصوري في الاتيليه الخاص بها في دبي.

يذكر أن عريب حمدان مغنية أردنية تعيش في الإمارات وهي من مواليد 30 ديسمبر 1980 أي أنها تبلغ من العمر 42 عاما.

وتتميّز عريب حمدان بأداء اللون الخليجي الإماراتي وحققت نجاحا باهرا، حيث غنّت للعديد من الشعراء الشيوخ والشاعرات، أمثال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشاعرة غياهيب وشاركت في العديد من المهرجانات الخليجية ووضعت لنفسها خطا مميزا بصوتها القوي والمتمكن ووقف إلى جانبها العديد من الشعراء والملحنين لثقتهم بصوتها الجميل ومن أشهر أغانيها «البارحة - ف أمان الله ياحبي الوحيد - ياشوق - يامعذبي - القوس قوسك» والعديد من المهرجانات الموسيقية.

وتعتبر المطربة عريب حمدان الصوت النسائي الأول الذي غنى من أشعار الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم الملقبة بـ"غياهيب"، وذلك في أغنية (وصاتي) التي قام بتلحينها الملحن محمد صالح .

**علاقة عريب حمدان بـ ميس حمدان ومي سليم

قالت الفنانة عريب حمدان أن الفنانة ميس حمدان ومي سليم هما ابنتا عمها، وذلك في أحد اللقاءات التي تمت لها في التلفزيون وأشارت إلى أن الفنانة مي سليم تحمل اسم مختلف عن اسم العائلة قد يكون اسم فني فقط، أو بسبب أنها تزوجت من شخص مصري.

سبب القطيعة



وأشارت الفنانة عريب حمدان أن هناك خلافات بينها وبين ابنتي عمها ميس ومي.

وقالت عريب أن سبب الخلاف هي مشاكل وقطيعة رحم بين الآباء، وأضافت قائلة: «العداوة بدأت من وقت وجودنا بالدينا، ونشأت بينهما خلافات ومن وقتها وظلت القطيعة بيننا»،

وأكدت أنها قامت بعمل متابعة لـ مي سليم على صفحتها على إنستجرام لكنها لم تردها، وأرسلت إليها رسالة على الخاص وشاهدتها ولم ترد عليها.