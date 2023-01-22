مرتضى منصور يطالب الاتحاد السكندري بهذا اللاعب

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض المعار للاتحاد غدا خاصة وأنه تمت إعارته للنادي السكندري مجانا.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم:" سنعيد المبالغ التي حصل عليها محمود علاء من الاتحاد على أن يعود اللاعب للفريق في يناير الجاري.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.