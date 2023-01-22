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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شهر رجب .. 8 طاعات بسيطة فضلها عظيم احرص عليها هذه الليلة

صدى البلد

شهر رجب .. بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا أول أيام شهر رجب لتبدأ الأشهر الحرم ، الذي تتضاعف فيه الحسنات وأيضا السيئات ، فلنحرص على فعل الخيرات ونكثر فيه من العبادات والطاعات ، ومع بدء أول أيام شهر رجب يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك بنفحاته العظيمة . 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الطاعات في شهري رجب وشعبان ، وشهر رجب سماه النبي و الصحابة :

الشهر الأصب : لأن الله يصب فيه من الرزق والخير صبا فكانوا يجدون أرزاقهم تزيد في رجب ومرضاهم تشفى في رجب، فكانوا يكثرون فيه من الدعاء لأن الله يصب فيه من بركاته وقبوله للدعوات.

الشهر الأصم : لأن الصحابه كانوا يصمون ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي.

شهر البركة : فكان النبي دائما يدعو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وكانوا يلتمسون بركة الله لهم في أرزاقهم في هذا الشهر.

وجعله الله من الأشهر الحرم الذي حرم فيه القتال.. وكل هذا استعدادا لرمضان، اللهم اجعلنا من السابقون السابقون وبارك لنا يا ربنا في رجب و شعبان وبلغنا اللهم رمضان.

أهم الأعمال في الليلة الأولى من شهر رجب 

كشف الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عن ورشة عمل الليلة ( أول ليلة في رجب ) فالدعاء فيها مجاب ، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله ، وهو من الأشهر الحرم : 
١ - الاستغفار  (١٠٠ مرة)
٢ - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( ١٠٠ مرة )
٣ -  لا إله إلا الله ( ١٠٠ مرة )
٤ - آخر آيتين من سورة التوبة ( ٧ مرات ) 
٥ - سورة يس ( مرة ) 
٦ - صلاة التسابيح 
٧ - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى ( للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق ) .
٨ - من استطاع أن يصوم غدا ( الاثنين ) فهو خير له .
وشدد مجدي عاشور على ضرورة اتباع هذه الطاعات بنفس الترتيب .

شهر رجب دار الإفتاء الأشهر الحرم شهر رمضان استطلاع هلال شهر رجب

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