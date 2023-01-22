مرتضى منصور يعلن عودة محمود شبانة من سموحة للزمالك غدا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن محمود شبانة مدافع الفريق المعار لنادي سموحة سيعود للفريق غدا بعدما طلب النادي قطع إعارته رسميا في ظل حاجة الزمالك لخدماته.

وكان الزمالك قد أعار محمود شبانة لسموحة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يطلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عودته في يناير.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.