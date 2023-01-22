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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى لو بسيط.. اكتشف تأثير التوتر على الجسم

اكتشف تأثير التوتر
اكتشف تأثير التوتر على الجسم

يعاني الجميع من التوتر في أوقات مختلفة من حياتهم وهو رد فعل طبيعي يحدث عندما تواجه تغييرات أو تحديات ويستجيب جسمك للتوتر جسديًا وعقليًا .

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تتضمن إدارة الإجهاد العصبي والتوتر استخدام تقنيات لتحسين طريقة استجابتك لضغوط الحياة ويمكن لهذه الأساليب أن تمنع أو تخفف الأعراض الناجمة عن التوتر.

ويتهاون الكثير من الأشخاص بتأثير القلق والتوتر البسيط على الجسم والصحة الجسدية ولكنها يسبب متاعب صحية كثيرة أبرزها مشاكل المعدة والقلب.

وفى الحالات المتقدمة يتسبب التوتر فى معاناة الأشخاص من أمراض خطيرة ومزمنة مثل السكري والسكتة الدماغية والزهايمر .

وعرض موقع “ كليفند كلينك ” كيف يؤثر التوتر على صحتك الجسدية والعقلية..

القلق والاكتئاب أو نوبات الهلع .
ألم في الصدر أو تسارع معدل ضربات القلب .
التعب أو الأرق .
الصداع .
ارتفاع ضغط الدم .
اضطراب المعدة (عسر الهضم) .

التوتر السكري القلب ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم عسر الهضم

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