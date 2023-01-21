فاكهة الجانرك.. تحسن المزاج وتقوي الجهاز التنفسي وتعزز المناعة وتقلل التوتر

فاكهة الجانرك من الفواكة المتعددة العناصر الغذائية، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

ويرى الباحثون والأطباء أن للجانرك العديد من الفوائد الصحية والغذائية، فهو غني بالماء والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وفيتامين C، والمعادن، كالبوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور، لذا فإن الجانرك تحسن المزاج والجهاز التنفسي وتعزز المناعة وتقلل من التوتر.

العناصر الغذائية

وقال الدكتور شعيب فتوح، الحاصل على دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية، إن الجانرك من الفواكه الرائعة التي تحتاجها أجسامنا كونها غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل الألياف والفيتامينات وغيرها.



أما فوائد ثمار الجانرك، فهي أنها تحسن الشهية، وتنشط عملية الهضم، وتعزز المناعة، بسبب احتوائها على فيتامين C، ومضادات الأكسدة.

كما أنها تلين الأمعاء وتنظفها من الفضلات، وبالتالي تكافح الإمساك وتحمي الجهاز الهضمي من المشكلات السرطانية بسبب محتواها من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

ومن فوائدها أيضا أنها تحسن المزاج وتشعر بالسعادة والحيوية، بسبب وجود المغنسيوم، وتضبط الضغط الشرياني لمحتواها من البوتاسيوم، كما أنها مدرة للبول ومفيدة للوقاية من أمراض الكلى.



الشعور بالشبع

ويمكن تناولها كوجبة خفيفة كونها قليلة الدهون والسعرات الحرارية، فهي تساهم في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي التقليل من تناول الطعام وخسارة الوزن.

كما تدعم الجانرك مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو ونزلات البرد والسعال وأمراض الرئة المزمنة.

كما تحتوي الجانرك على البيتا كاروتين المهمة لصحة العين، حيث تتحول إلى فيتامين أ الذي يساهم في تعزيز الرؤية الجيدة.

ويساعد فيتامين ب 6 على تعزيز صحة الجهاز العصبي والتقليل من القلق والتوتر والعصبية.

وتساهم الجارنك كذلك في مكافحة مرض السكري بتأثيره المضاد لفرط سكر الدم.

ورغم أن الجانرك من الفاكهة المهمة لصحة الجسم، إلا أنها من الممكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية، ومن محاذير تناول الجانرك ما يلي:

الانزعاج الهضمي

ينصح الباحثون بعدم الإفراط في تناول الجانرك لأنها قد تسبب الانزعاج الهضمي والإسهال بسبب محتواها الكبير من الألياف الغذائية.

وقد يسبب تناول الجانرك حدوث حساسية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من فصيلة الخوخ، لذلك يجب الابتعاد التام عن تناوله عند ظهور أعراض مثل الحكة أو احمرار الجلد أو ضيق في التنفس.

كما يجب تناول كميات متوازنة من الجانرك، حيث يحوي حموضة عالية، وقد تسبب هذه الحموضة ألما حادا في المعدة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.