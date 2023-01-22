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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الدولة تولي اهتماما بالفئات الأولي بالرعاية وتسعي لتوفير حياة كريمة لهم

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوجيهات القيادة السياسية للإسراع في الانتهاء من إعداد مشروع قانون الحماية البديلة.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أن هذا التوجيه يعكس مدي الإنسانية والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف حقوق الإنسان خاصة للفئات الأولي بالرعاية سواء ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام أو كبار السن وغيرهم،  لافتة إلي أنه يجب علي جميع الجهات المنوطة بالدولة أن تتكاتف لتطبيق وإتاحة كافة فرص الحماية الاجتماعية لهم.

وأضافت "عضو التنسيقية" خلال بيان لها اليوم، أن هذه الفئات تشكل نسبة كبيرة من المواطنين وتوفير مواطنة كريمة لهم سوف يحقق استفادة لهم ومنهم .

وأشارت الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن، إلي أن المبادرات وفرص العمل سوف تعزز من الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم وبالتالي يعود بالنفع علي الدولة مما يعزز من فكرة تمكينهم في جميع المجالات وبالتالي يخدم علي اهداف الجمهورية الجديدة.

وأضافت "محروس" أن الفكر الرقمي أصبح عاملا أساسيا في إطلاق اي مبادرة وأفتخر بفكر الدولة التكنولوجي في إنشاء قاعدة بيانات لدعم الغارمين والغارمات، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى جهدها للتنمية الاجتماعية للمواطنين وتوفير أحزمة حماية اجتماعية لهم.

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