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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية على الأسواق بمدن كفر الشيخ.. صور

حملات تموينية
حملات تموينية

نظمت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين مع التأكيد بالتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعة، مشدداً على وضع الأسعار على السلع الغذائية.


وتابع شريف أحمد هيكل، القائم بأعمال تيسير مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحالّ بسيدي سالم، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، وتابعت إيمان النحراوي، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس الحملة التموينية على الأسواق ومحال الجزارة، والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة للمخالفين.


و تابع عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية والتي وتمكنت من تحرير 6 محاضر متنوعة، وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.


وشن مجلس مدينة قلين، حملة الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر منوعة للمخالفين من التجار، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بها.

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جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ حملات تموينيه كفر الشيخ الغش التجاري الحملات التموينية المحال التجارية اللواء جمال نور الدين السلع الغذائية

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