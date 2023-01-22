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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتوجه لجنوب السودان لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

صدى البلد

يتوجه صباح غدا الإثنين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى دولة جنوب السودان في ثان محطاته الخارجية بدول حوض النيل ، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام .

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سويلم بإجراء العديد من المباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح المشروعات التي أقامتها الوزارة لخدمة الأهالي والمواطنين بدولة جنوب السودان الشقيقة .

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