إعلام الوزراء: السوشيال ميديا مصدر خصب لانتشار الشائعات لغياب الرقابة .. فيديو

أكدت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وسائل الإعلام المصرية سعادتهم في أداء مهمتهم لتوضيح حقيقة الكثير من الشائعات التي يتم تداولها، قائلة: "الإعلام من الأدوات المهمة لتسهيل المعلومات وإتاحة المعلومات أكثر وسيلة لدحض الشائعات".

وأضافت الدكتورة نعايم سعد زغلول، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن التقرير السنوي الذي يصدر عن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات الهدف منه تحليل وقياس بشكل دقيق وتفصيلي لما يتم رصده من شائعات ويتم بشكل علمي ومنهجي.

وتابعت: "وسائل التواصل الاجتماعي مصدر خصب لانتشار الشائعات ويتم تداول الشائعات عليها عشان مفيش رقابة، وتقرير الـ9 سنوات الماضية فترة زمنية طويلة تساعدنا بالتحليل بشكل كبير ووضح لتوضيح الجهود في معركة مواجهة الشائعات ورفع وعي المواطن".