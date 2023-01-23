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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلة خيالية.. ميريهان حسين تعلق علي حضورها حفل جوائز joy awards

ميرهان حسين
ميرهان حسين

علقت الفنانة ميرهان حسين علي حضورها حفل جوائز joy awards، عبر حسابها الشخصي بموقع التواص الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتبت ميريهان حسين في منشور لها: “حقيقي كانت حفلة خيالية ،، مبسوطة اني كنت موجودة وسط نخبة من اكبر واعظم نجوم الوطن العربي و العالم .. شكرًا على حسن الاستقبال و كرم الضيافة.. شكرا معالي المستشار تركي ال شيخ شكرًا لكل العاملين بهيئة الترفيه ،، ومبروك لكل الفائزين”.

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بالريش.. ميريهان حسين تثير الجدل من حفل Joy Awards

ويعرض حاليًا عبر قناة “الحياة” مسلسل “مشوار الونش”، وهو من بطولة محمد رجب، والفنان محمود عبد المغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالى، والفنانة ميريهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

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