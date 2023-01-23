عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 4 قرى بالقليوبية

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ اليوم الاثنين على مغذى طنط الجزيرة لزرع أبراج متوسط من الساعة 10 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال.


وقالت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل ( برشوم الصغرى - برشوم الكبرى - السيفا - الصالحية ).


وأهابت الشركة بالمواطنين وعلى أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

مدير تموين القليوبية لـ«صدى البلد»: نستهدف افتتاح 10 معارض أهلا رمضان| شاهد

افتتاح 3 معارض أهلا رمضان في القليوبية غدا

من ناحية أخرى افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ٣ معارض جديدة "أهلا رمضان"  السبت فى طوخ والخانكة والقناطر الخيرية، وذلك لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين.


وقال المحافظ، أن معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تأتى لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.


ووجه المحافظ، رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، وذلك للتأكُد من توافر جميع السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

القليوبية محافظ القليوبية قطع الكهرباء فصل التيار الكهربائي مباحث التموين حماية المستهلك القناطر الخيرية مكاتب البريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

اشتري دلوقتي سعر عيار 21 الآن مفاجأة.. الذهب يتراجع 190 جنيهًا

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: مرور يومي على "أهلاً رمضان" لضمان توافر السلع وعدم المغالاة

للاطمئنان على الطلاب.. محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

القليوبية .. 98200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

افتتاح 3 معارض أهلا رمضان في القليوبية غدا

ترشيحاتنا

نجاح خطة ترشيد الكهرباء.. متوسط استهلاك الوقود في المحطات انخفض بنسبة 40%

تعرف على عدد أيام شهر رجب وموعد غرة شعبان فلكيا

مفاجأة بشأن الذهب و هذا سعر عيار 21.. فيديو

باتشيكو مرشح.. شوبير يكشف كواليس تمسك أمير مرتضى ببقاء فيريرا في الزمالك

7 فضائل تجعلك تكثر من الصيام في شهر رجب .. تعرف عليها

الشيوخ يناقش الدروس الخصوصية واستعادة الريادة التعليمية للمدارس|أبرز عناوين صباح البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقابر لعظماء مصر في العاصمة الإدارية.. من سيُدفن بها؟

يؤثر سلبا على وظائف الكلى.. طبيب يحذر من الماء المغلي بهذه الطريقة

في ذكراه.. تعرف على سبب إنشاء أول معرض للكتاب

بالرستا.. جورجينا تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ