قطع الكهرباء عن 4 قرى بالقليوبية

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة طوخ اليوم الاثنين على مغذى طنط الجزيرة لزرع أبراج متوسط من الساعة 10 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال.



وقالت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل ( برشوم الصغرى - برشوم الكبرى - السيفا - الصالحية ).



وأهابت الشركة بالمواطنين وعلى أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

من ناحية أخرى افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ٣ معارض جديدة "أهلا رمضان" السبت فى طوخ والخانكة والقناطر الخيرية، وذلك لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين.



وقال المحافظ، أن معارض وشوادر أهلاً رمضان ببعض مراكز المحافظة تأتى لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.



ووجه المحافظ، رؤساء المُدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض أهلاً رمضان بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، وذلك للتأكُد من توافر جميع السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.