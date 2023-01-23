طارق الملا: الإسلامية للتجارة قدمت تمويلا لقطاع البترول بـ 8.10 مليار دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ساهمت في تقديم وتوفير العمليات التمويلية لقطاع البترول المصري ممثلاً فى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث بلغت قيمة تلك العمليات التمويلية منذ بدايتها في عام 2008م وحتى نوفمبر 2022م حوالي 8ر10 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته.

وذلك في اطار دعم قطاع البترول المصري والمساهمة فى تحقيقه التطوير والتحديث المنشود، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير مصادر التمويل بالنقد الأجنبى لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية.

وأشار فى كلمته خلال حفل توقيع البرنامج السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع جمهورية مصر العربية لعام 2023 ، إلى التعاون الممتد مع المؤسسة وأنه بدأت باكورته بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للبترول في 2008 بتمويل المؤسسة للهيئة بمبلغ 200 مليون دولار سنوياً إلى أن وصل مبلغ التمويل المقدم فقط في عام 2022 إلى ما يزيد عن مليار دولار تم استخدامه بالكامل في تلبية جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية من الخام.

وأكد أنه لطالما تميزت العمليات التمويلية التي تقدمها المؤسسة بأسعارها التنافسية وشروطها الميسرة .