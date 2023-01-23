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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اليوم.. إنطلاق التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد بمنافسات الرمح

الفروسية
الفروسية

تنطلق اليوم الأثنين أولى منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم الرابعة لالتقاط الأوتاد للمجموعة (أ) ، والتى تستمر حتى بعد غد الأربعاء على ميادين وادى الفروسية بالبساتين ، حيث يشهد اليوم منافسات الرمح للفردى والفرق للمنتخبات الستة المشاركة فى التصفيات والتى تضم مصر الدولة المضيفة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفلسطين وماليزيا وانجلترا .

وقال اللواء سيد معوض المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للفروسية ومدير البطولة إن اللجنة الدولية المعنية بإدارة البطولة والتى تضم كل من العمانى رعد العابرى رئيس لجنة التحكيم ، والأردنى العميد مشهور الفرحات رئيس اللجنة الاستئنافية، والعمانى أحمد الطيب رئيس اللجنة البيطرية لم تستبعد أى حصان من الخيول التى أجريت عليها القرعة أمس ، بعد أن ثبت أرتفاع حالتها الفنية ، فضلا عن مستواها الفنى العالى .

وأشار معوض أن اللجنة الدولية قامت بجولة داخل وادى الفروسية بالبساتين الذى تقام على ملاعبه منافسات التصفيات ، وشملت الجولة ميادين القفز ، والترويض ، والكلا ، وأراضى تجهيز الفرسان ، والميدان المغطى ، وقاعات الاجتماعات ، ومدرسة الفروسية ، وأبدوا إعجابا شديدا بكل ما شاهدوه داخل وادى الفروسية ، وذلك فى وجود اللواء محمد الطاهر مساعد وزير الداخلية ومدير اتحاد الشرطة الرياضى ، لافتا إلى أن رئيس الاتحاد الدولى حضر أمس الأحد جزء كبير من الكشف الطبي على الخيول المشاركة فى التصفيات .

وأوضح معوض أن التصفيات يشرف عليها الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس الاتحادين المصري والافريقي للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال اللواء عاطف العطار المدير الفني لمنتخبنا الوطني إن اليوم الأول من التصفيات يتضمن منافسات الرمح للفردى أولا ، تبعها منافسات الفرق ، حيت يبدا ضربة البداية المنتخب الأماراتى ، يليه نظيره السعودى ، ثم انجلترا وماليزيا ، على أن يدخل المنتخب المصرى منافسات اليوم قبل نظيره الفلسطيني ، الذى ينهى التصفيات كأخر منتخب يلعب منافسات الرمح فى الفردى والفرق .

وأكد العطار أن مصر تستضيفها التصفيات للمرة الثانية ، حيث كانت المرة الأولي عام 2018 مشيرا إلى أن المنتخب تأهل لكأس العالم فى الثلاثة نسخ الماضية وحصل في النسخة الأولي عام 2014 علي المركز الرابع ، وحصل في النسخة الثانية علي المركز الثاني والميدالية الفضية عام 2016 ، وفاز بالميدالية الذهبية في النسخة الثالثة التي استضافتها دولة الإمارات العربية عام 2018 ، موضحا أن المنافسة ستكون علي أشدها في التصفيات التي تستضيفها القاهرة  بين المنتخبات الستة المشاركة لخطف تذكرتي التأهل لبطولة كأس العالم وبخاصة المنافسة الثلاثية بين مصر والإمارات والسعودية .

واستطرد العطار أن المنتخب استعد للتصفيات منذ أغسطس الماضي من خلال معسكر مفتوح في نادي وادي الفروسية بالبساتين ، ثم انتظم في معسكر مغلق منذ أكثر من أسبوع بفندق وادي الفروسية ،  وأن الجهاز الفني اختار خمسة فرسان لتمثيل المنتخب المصري في التصفيات ، و هم  محمد المغاوري ، محمد فوزي ، أحمد بكر ، غالي صفي الدين ، محمود زقزوق ، مشددا على إلي أن المنتخب خسر جهود الفارس رامي هاملت كابتن المنتخب لإصابته بتمزق في العضلة الضامة منذ يومين ، مشيرا إلي أنه لديه ثقة كاملة في الفرسان المشاركين للتأهل لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة ، معلنا  أن الجهاز الفني الذي يقوده يضم معه آية عيسى مدرب عام .

كأس العالم الفروسية منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم التقاط الأوتاد منافسات الرمح وادى الفروسية

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