سنبل: المؤسسة الإسلامية اعتمدت32 مشروعا بـ275 مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصري

وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمال المؤسسة لعام 2023 فى جمهورية مصر العربية لدعم شركات القطاع الخاص وتستهدف تقديم 120 مليون دولار.



شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى .



ويتضمن برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية لعام 2023 خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة في مصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار أمريكي لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، ويبلغ إجمالي قيمتها المستهدف 40 مليون دولار أمريكي.



وقال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى بالانابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:"إن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الأعمال المصري لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة فى تنمية الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار لصالح القطاع الخاص بمصر.



وأضاف إن المؤسسة مستعدة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية فى مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك.