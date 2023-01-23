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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي إبجي إكس 30 فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.. وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

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البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16183 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 19610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6659 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

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