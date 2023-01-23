أقوى من السي فود.. أكلة للرجال قبل العلاقة الزوجية

معظم الناس يأكلون العدس للحصول على البروتين الخالي من الدهون، وهذا صحيح، فهو توفر مصدر للبروتين قليل الدسم وخال من الكوليسترول، وهو رائع في التحكم في الوزن، لكن العدس لديه الكثير من الفوائد التي يمكن أن تعتمد عليها قبل العلاقة الزوجية وفقا لـ .eatsomething

ترتبط الفوائد الصحية للعدس بكل شيء من صحة الهرمونات الجنسية إلى تحسين الحالة المزاجية، ووجد أنه مفيدة بشكل خاص للنساء، بالإضافة إلى بعض الأسباب التي تجعل هذه البقوليات مفيدة أيضًا لصحة الرجل.

تشمل فوائد العدس أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية بشكل ملحوظ.

يقدم كوب واحد من العدس المطبوخ أكثر من 15 جرامًا من الألياف بالنسبة للنساء، فإن أحد الأسباب للتركيز على تناول الألياف هو أن الحصول على الكمية المناسبة منها يمكن أن يقضي على الانتفاخ ويمنع الإمساك.

أكل العدس بانتظام، قد يعمل علي تعزز حياتك الجنسية، كمصدر جيد لحمض الفوليك، كما أنه تعتبر مفيد لصحة القلب، كما يعمل أيضًا على تحسين خصوبة الرجل.