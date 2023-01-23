الكويت.. مشاهد مخيفة لتكون الضباب بعد تحذير الأرصاد.. فيديو

انتشر على مواقع التواصل مقاطع فيديو مخيفة، تظهر تكون ضباب كثيف في الكويت، مما تسبب في إعاقة الحركة بشكل كبير.

وأظهرت مقاطع الفيديو تكون الضباب الكثيف الذي يضرب الكويت، ضمن حالة مناخية وجوية غير مستقرة على الإطلاق.

وحذرت الأرصاد الجوية في الكويت من استمرار انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب تصل إلى أقل من 1000 متر، وأنها قد تنعدم على بعض المناطق.

وأوضحت أن هذه الحالة ستستمر لمدة 16 ساعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس نهارا تكون معتدلة مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وأوضحت أن تحسن الرؤية الأفقية سيكون تدريجيا.