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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة وتعود للإنعقاد 5 فبراير المقبل

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 5 فبراير المقبل.

استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة

وشهدت الجلسة نظر طلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة، وطلب مناقشة عامة لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، وطلب مناقشة بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

الدروس الخصوصية الشيوخ التربية والتعليم العام الدراسي مجلس الشيوخ أطفال

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