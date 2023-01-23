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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حالة صحية مقلقة لأسواق واشنطن

الوضع يزداد سوءا.. تحذير من ضربة موجعة لأكبر اقتصاد بالعالم

أمريكا
أمريكا

أطلق المقياس الرئيسي لصحة الاقتصاد  الأمريكي المسمى بــكونفرنس بورد، إشارة تحذيرية من ركود  قريب قد تدخل فيه الأسواق الأمريكية، لأول اقتصاد في العالم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قال محللون، أن هذا التحذير، يشير إلى إمكانية حدوث تراجع في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

ويتفق عدد متزايد من قادة الأعمال والمحللين والمراقبين والخبراء وصناع القرار على أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا، رغم إن  أمريكا ليست في حالة ركود رسمي ، لكن المؤشر الاقتصادي الصادر عن كونفرنس بورد  سجل انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي.

انخفض المؤشر في ديسمبر بنسبة 1٪ إلى 110.5 ، وفقًا لتقرير صدر اليوم الإثنين.

كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا بنسبة 0.7٪ ، وفقًا لرفينيتيف.

في المتوسط، يبلغ المؤشر ذروته قبل عام من الركود ، وفقًا لمجلس كونفرنس بورد.

أشار كونفرنس بورد إلى أنه يبدو أن المؤشر قد بلغ ذروته في فبراير 2022 .

وقال أتامان أوزيلديريم ، كبير الاقتصاديين في كونفرنس بورد : " يظهر إن هناك ضعف واسع النطاق بين المؤشرات الرئيسية في ديسمبر ، مما يشير إلى تدهور أوضاع أسواق العمل والتصنيع وبناء المساكن والأسواق المالية في الأشهر المقبلة".

تراجعت سبعة من مكونات المؤشر العشرة في ديسمبر ، ولا يزال مسار  المؤشرات يشير إلى الركود، وفقًا للتقرير.

قال أوزيلديريم: "من المرجح أن يتحول النشاط الاقتصادي الكلي إلى سلبي في الأرباع القادمة قبل أن ينتعش مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2023".

لكن يرجع الحكم الرسمي لإقرار وجود الركود في أمريكا أم لا، إلى لجنة من الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، الذين يأخذون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في الاعتبار قبل اتخاذ قرار .
لكن حوالي 52 ٪ من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يعتقدون أن هناك أكثر من 50% توقع لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام.

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