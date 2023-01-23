انطلاق المهرجان الرياضي لكرة اليد بنادي كفر الشيخ الرياضي.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لكرة اليد بنادى كفر الشيخ الرياضي اليوم الإثنين، بمشاركة 40 عضواً من أعضاء مراكز الشباب وناشئى كرة اليد بالمحافظة نفذته إدارة التنمية الرياضية بالمديرية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تقديم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية المتنوعة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية لدى النشء والشباب و منها لعبة كرة اليد التى حققت بها مصر مكانة دولية و غيرت خريطة العالم الرياضية فى الآونة الأخيرة و أثبت لاعبو كرة اليد المصرية، أنهم مثال يحتذى به فى التفوق والإصرار على حجز مكان يليق باسم مصر بين مصاف دول العالم المتفوقة فى اللعبة.

اختتم المهرجان الرياضي بتوزيع الهدايا التذكارية للمشاركين، الذى أقيم بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية والمهرجان من تنظيم فريق عمل الإدارة وحضور المشرفين الرياضيين من الإدارات الفرعية .

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