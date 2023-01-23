اقتصاد الإمارات.. الشارقة تطلق الإصدار الرابع لكتيب سيدات الأعمال

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، الإصدار الرابع من كتيب سيدات الأعمال في الإمارة تحت عنوان "طموح لأبعد مدى"، والذي يرصد أنشطة سيدات الأعمال خلال العام 2021 وأهم الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها بحسب القطاع كما يضم جهود الدائرة وجميع الخدمات التي تقدمها لسيدات الأعمال.

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام” فإن التقرير يحتوي على الدور والدعم الذي تقدمه المؤسسات والدوائر المعنية بالنشاط الاقتصادي في الإمارة، وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم وتمكين رائدات الأعمال وإتاحة الفرصة لهن في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وتأتي جهود الدائرة ترجمة لتوجيهات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المرأة وتأهيلها، وتمكينها وإتاحة الفرصة لها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ويتضمن الكتيب 6 محاور وفصول رئيسية، تحوي جهود الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لتعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم دخولها إلى سوق العمل باعتبارها مورداً بشرياً مهماً لا غنى عنه. حيث شمل الكتيب أنشطة سيدات الأعمال وأهم المجالات الاقتصادية وتصنيفها بحسب القطاع، والذي بدوره يبرز دور الدائرة والدعم الذي تقدمه لهن.

كما سلط الضوء على دور الجهات المختلفة في الإمارة والتي تسهم في تقديم خدمات نوعية ومميزة لسيدات الأعمال سعياً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههن كمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

وتطرق الكتيب أيضاً إلى عدد من النماذج المضيئة لرائدات الأعمال في الإمارة إلى جانب المبادرات والخطط التي تتبناها الدائرة لدعم المرأة.

وقالت نورة بن صندل نائبة مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن اقتصادية الشارقة سباقة في تفعيل دور المرأة ودعمها فمنذ تأسيسها عملت على تبني أعمالهن وإبداعاتهن، حيث توفر الدائرة قسماً خاصاً بالسيدات والذي يستقبل رائدات الأعمال بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مميزة لهن.

وأكدت حرص الدائرة لدعم دور المرأة وتمكين رائدات الأعمال، ضمن خطتها الاستراتيجية في تفعيل دور المرأة ودعمها، وذلك بهدف معرفة أبرز العوائق التي تواجه المرأة في سوق العمل، والسعي لتطوير الخطط التي تحسن أداءها وتزيد من انخراطها في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز دورها الحيوي في عملية النمو والتطور التي تشهدها الدولة ، وتنويع وقيادة الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة وتطوير المجتمع، عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنواعها.

وأوضحت أن التعاون القائم بين الدائرة وعدد من مؤسسات الأعمال النسائية الحكومية والخاصة يظهر جلياً بهدف تشجيع المشاريع النسائية وتبسيط الإجراءات لجذب سيدات الأعمال للاستثمار في الإمارة.

ولفتت إلى اهتمام اقتصادية الشارقة بإعداد وتنفيذ الخطط الاقتصادية، وإجراء الدراسات واستحداث النظم الاستثمارية الداعمة لسيدات الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين، وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال في ظل بيئة العمل التنافسية، وتعزيز مهاراتها وقدراتها في مجال ريادة الأعمال. ويمكن الاطلاع على الإصدار الرابع من كتيب سيدات الأعمال، والتعرف على تفاصيل دعم الدائرة لجهود تمكين رائدات الأعمال، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة www.sedd.ae .