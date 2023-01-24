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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوران مالوفيتش يكشف موقفه من تدريب الزمالك

زوران
زوران

كشف زوران مالوفيتش مدرب نادي الاتحاد السكندري، حقيقة الأنباء التي ترددت حول تلقيه عرضا لتولي القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال زوران مالوفيتش ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" أرغب استمرار محمود علاء في الاتحاد وعدم عودته للزمالك، أتمنى بقاؤه معنا لأنه لاعب كبير وجيد جدًا في الدفاع ومميز في الكرات الثابتة، أتمنى أن يستمر على مستواه، ملف رجوعه إلى الزمالك ليس قراري وإنما هو قرار الإدارة".

وشدد :" لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك خلال الفترة الماضية، لدي تعاقد مع الاتحاد السكندري واحترمه وأسعى لتقديم أفضل أداء مع زعيم الثغر في المرحلة المقبلة".

وتابع :"مباراة حرس الحدود كانت صعبة ولكن اللاعبين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز، ونحن نستحق الثلاث نقاط الكل يلعب من أجل الفريق والكل يعمل كثيرًا ويقدم تضحيات كبيرة من أجل الجمهور".

وأكمل:"الفوز في الدقائق الأخيرة من المباريات الأخيرة يأتي نتيجة عمل الجهاز الفني واللاعبين، وطموحاتي منذ اليوم الأول أن ننهي الموسم في أفضل شكل، وسعيد بتحسن أداء اللاعبين مباراة تلو الأخرى وهذا أكثر شئ يسعدني".

وأردف:"محمد محمود لاعب جيد ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت ليندمج مع الفريق بشكل أفضل".
https://www.youtube.com/watch?v=3Zl2narAIcE

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