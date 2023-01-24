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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل عقد ملتقى التوظيف السنوي بجامعة عين شمس.. موعد انتهاء التقديم لجائزة خليفة التربوية..البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لأعضاء هيئة التدريس.. موعد انتهاء التقديم لجائزة خليفة التربوية 

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني.

 

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10-3-2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .

 

تفاصيل عقد ملتقى التوظيف السنوي بجامعة عين شمس

تحرص جامعة عين شمس على تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات، لمساعدة الطلاب فى الحصول على وظائف بعد الانتهاء من الحياة الدراسية وتشارك فى هذه الملتقيات التوظيفية عدد كبير من الشركات.

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تصميم المقررات الدراسية

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بها، لتنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اليوم.. البحوث الفلكية تكشف عن جميع الأحداث والظواهر الفلكية خلال 2023
أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تنظيم ندوة  علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2023"، وذلك بمناسبة بداية العام الجديد 2023، وبالتعاون مع كل من الرابطة العربية للفلك والفضاء و اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء و لجنة التوعية بالإتحاد الدولي للفلكي.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم لأعضاء هيئة التدريس لأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية البحوث الفلكية جامعة حلوان Jobs Education

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