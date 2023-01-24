أفضل ذكر في شهر رجب.. علي جمعة: 13 كلمة تجدد حياتك

يبحث أولئك الذين يعرفون فضل شهر رجب، ذلك الشهر الحرام ، عن أفضل الأعمال والأدعية والسُبل ، التي تجعلهم يمتثلون بوصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم - باغتنام هذا الشهر الفضيل وتعظيمه، من هنا تبدو أهمية معرفة أفضل ذكر في شهر رجب ، لأن الذكر من أحب القربات لله تعالى، والتي لها جزيل الثواب والفضل ، لذا ليس من الفطنة الغفلة عنه أو الاستهانة به، وعليه ينبغي أن نعرف ما هو أفضل ذكر في شهر رجب الفضيل.

أفضل ذكر في شهر رجب

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في تحديده أفضل ذكر في شهر رجب ، إن ذكر الله من أحب القربات إلى الله تعالى ، مستشهًا بما قال عز وجل : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: (ما أفضل ذكر في شهر رجب ؟)، أن أهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ (الكلمات العشر الطيبات): "سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وأضاف أن هذه الخمسة يسميها أهل الله بـ (الباقيات الصالحات)؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى .

وتابع: ثم: "أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله". وبها تتم العشرة، موصيًا بالدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه ، فـ«الدعاء هو العبادة».

ونصح بقراءة القرآن الكريم ، ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن، قائلاً: عليكم بالدعاء والذكر والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.

وأشار إلى أنه ينبغي علينا ونحن نستقبل أول رجب أن نستقبلُ توبةً جديدة مع ربنا، وندعوه سبحانه وتعالى أن يقيمنا في الحق وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطأنا، وأن يعفو عنا وأن يرضى عنا برضاه، وأن ينظر إلينا بنظر الرحمة، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا بما نسينا أو أخطأنا، ولا بما قصرنا عنه أو قصرنا فيه.