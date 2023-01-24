كفارة يمين.. ما حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر؟ أحمد كريمة يجيب

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر بسبب تغير الظروف .

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، :" الأصل هو أن يفي الإنسان بالنذر ".

وأضاف أحمد كريمة:" على الإنسان ألا يقيد نفسه بما لا يقدر عليه في النذر، وفي حال عدم القدرة على الوفاء يتم التحلل من النذر بكفارة يمين ".

وتابع أحمد كريمة :" من لا يستطيع الوفاء بالنذر يمكنه أن يقوم بإطعام 10 مساكين أو يصوم 3 أيام ".

وأكمل احمد كريمة :" أفضل أنواع النذور هي التي تراعي ظروف المجتمع وتساعد المحتاجين، ويمكن ان تكون إطعام الطعام للفقراء والمساكين".