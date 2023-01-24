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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كفارة يمين.. ما حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر؟ أحمد كريمة يجيب

احمد كريمة
احمد كريمة

كشف  الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،  حكم الشرع في عدم الوفاء بالنذر بسبب تغير الظروف .

 

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية " ، :"   الأصل هو أن يفي الإنسان بالنذر ".

 

وأضاف أحمد كريمة:"   على الإنسان ألا يقيد نفسه بما لا يقدر عليه في النذر، وفي حال عدم  القدرة على الوفاء يتم التحلل من النذر بكفارة يمين ".

 

وتابع أحمد كريمة :"  من لا يستطيع الوفاء بالنذر  يمكنه أن يقوم بإطعام 10 مساكين أو يصوم 3 أيام ".

 

وأكمل احمد كريمة :" أفضل أنواع النذور هي التي تراعي ظروف المجتمع وتساعد المحتاجين، ويمكن ان تكون  إطعام الطعام للفقراء والمساكين".

 

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