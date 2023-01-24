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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: ابنة ماجد المصري تثير التساؤلات بظهورها الأخير.. العلاج السحري لمعظم الأمراض الشائعة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

أخبار المرأة.. نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها:

 

تكميم ولا فوتوشوب.. ابنة ماجد المصري تثير تساؤلات الجمهور بعد ظهورها الأخير

حرصت ابنة الفنان ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها بعد خلعها الحجاب.

وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستانا باللون الاسود والذى كشف عن إنقاص وزنها وهو ما دفع الجمهور للتساؤل:" دي عملية تكميم ولا فوتوشوب".

 

تقوي العظام وتزيد نضارة البشرة.. اكتشف فوائد الكوارع

يقبل الكثير من المصريين على تناول الكوارع فهي تعتبر وحبة محببة للكثير من الأشخاص وبالأخص الرجال، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تعرف على فوائد الكوارع.

كشف موقع هيلثي عن فوائد الكوارع التي تتمثل فيما يلي:

 

اقضي على السمنة وتخلصي من الكرش خلال 15 يوما بوصفة سحرية

الكرش من أكثر أنواع السمنة الموضعية انتشارا بين الرجال والنساء نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة مما يؤثر بشكل سلبى على مظهر الجسم.

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تقضى على دهون الكرش سريعا.

العلاج السحري لمعظم الأمراض الشائعة ويساعد في خسارة الوزن

يبحث الجميع على قوام متناسق بدون عناء والأغلبية يفتش هنا وهناك عن انسب أنواع الرجيم، ولكن مع الوقت يشعر البعض بالملل من الرجيم، لذلك ينصح موقع هيلثي بتناول مغلي الصمغ العربي لخسارة الكثير من الوزن خلال شهر واحد فقط واتمتع بالكثير من الفوائد. 

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