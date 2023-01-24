بالأسماء.. مصرع سائقا وإصابة 16آخرين في حادثي تصادم على صحراوي بني سويف

لقي سائق مصرعه، وأصيب 16 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادثي تصادم أتوبيس بسيارة نقل وأتوبيس أخر بالأتوبيس الأول نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة بالطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل محافظة بنى سويف.

ففي الحادث الأول تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل نتيجة انعدام الرؤية بسبب «الشبورة المائية» الكثيفة بالطريق الصحراوي الشرقي وقبل مدخل المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لسائق ويدعي محمد حسن ذكى 55 سنة ومقيم بمحافظة الإسماعيلية وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة

والمصابون وهم: عمرو أحمد أحمد، 34 سنة مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه كسر بالساق اليسري، وحسن حماد أحمد 24 سنة، مصاباً بكدمات واشتباه كسر بالذراع، وعاطف محمد عبد العال 42 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج، وأحمد محمد السيد 36 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، وفتحى موسى محمود 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

كما أصيب محمود علي عبد الحليم 30 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد عبد اللطيف صاوي 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وهيثم سعيد مصطفى 35 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسام أحمد محمود 38 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية علي علي 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبعد دقائق من الحادث أصيب 6 أشخاص اليوم الثلاثاء إثر تصادم أتوبيس اخر بالأتوبيس الأول ، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل محافظة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس بأتوبيس آخر مُعطل كان قد تعرض لحادث تصادم مع سيارة نقل بسبب إنعدام الرؤية «الشبورة المائية»، قبل مدخل بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، وتم التوجيه نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم توجيه 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة؛ رزق أحمد رزق أمين 55 عامًا، سائق، باشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات وسحجات، عبد الباسط عمر عبد المتجلي 53 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالوجه حوالي 7 سم، محمود عبد الراضى مصطفى 27 عامًا، اخصائى تمريض، مصابًا بجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، جمال محمد حلمى 55 عامًا، مصابًا بجروح بالوجه وسحجات، عبد الله السيد محمد 52 عامًا، سائق، مصابًا بجرح قطعى بالرأس 4 سم واشتباه كسر بالقدم الأيسر، محمد رفعت ابو لهب 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات.

وكانت الطريق الصحراوي الشرقي قد شهد في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة بنقل قبل مدخل بني سويف، أسفر عن مصرع سائق وإصابة 10 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



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