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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت: معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم وأضخم المعارض العربية والعالمية

صدى البلد

  أكد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنطلق فعالياته غدا /الأربعاء/ يعد من أهم وأضخم معارض الكتاب العربية والعالمية.
وقال المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الكويتي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه سيشارك في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب ويستمر حتى السادس من فبراير المقبل تحت شعار (معا نقرأ.. نفكر.. نبدع) وقد تم اختيار الكاتب صلاح جاهين؛ ليكون شخصية المعرض في هذه الدورة والكاتب كامل كيلاني ليكون شخصية معرض كتاب الأطفال.
وأكد المجلس أن مشاركته في هذا المعرض تأتي لإبراز دور الكويت الثقافي في المحافل الثقافية وحرصها على دعم الثقافة العربية وإفادة القراء والباحثين من خلال الإصدارات الثقافية والدراسات العلمية.
وأضاف أن المجلس سيشارك في المعرض بجناحين الأول سيكون في القاعة الرئيسية للمعرض، أما الآخر فسيكون لبيع إصدارات المجلس الدورية وهي (من المسرح العالمي) و(عالم الفكر) و(عالم المعرفة) و(إبداعات عالمية) و(الثقافة العالمية) ومجلة (العربي) وكذلك (العربي الصغير) بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بإدارة البحوث والدراسات والتخطيط والسلسلة التراثية الخاصة (من التراث العربي). 
د ي ع - ك ف 

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