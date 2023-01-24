مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بـ بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي الغربي الكيلو 15 بحري كمين سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النحدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين ووجه على الفور بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي .

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم الجامعي و إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.