كليات التربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. حلوان تشارك بمبادرة تميز المعلم

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و وحرصها على الانخراط في جهود التدويل والشراكة الدولية مع مختلف الجهات والكيانات المرموقة ذات الصلة ، شارك الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد الكلية في الاجتماع الذي عُقِد بين السادة عمداء كليات التربية بالجامعات المصرية وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي أطلقت (#مبادرة تميزالمعلم) .

أوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة برامج إعداد المعلم في الجامعات الحكومية المصرية وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم : من خلال تصميم وتنفيذ برامج جديدة لإعداد وتأهيل المعلم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وهم : جامعة فلوريدا وجامعة أريزونا والجامعة الأمريكية في بيروت.

وقد تم عقد الاجتماع في مقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذة الدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية للتعريف بالمشروع والقائمين على إدارته ، بالإضافة لمشاركة الجدول الزمني الخاص بالزيارة الاستطلاعية التي سيقوم بها فريق العمل بالمشروع لكليات التربية المعنية للتعرف على طبيعة احتياجات هذه الكليات ومشاركة خطة العمل المستقبلية.

يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في جمهورية مصر العربية ، والسعي لمواءمة برامج تعليم المعلمين مع جهود الإصلاح الوطنية ومن ثم تطبيق أفضل الممارسات الدولية المنوطة بذلك ، وانعكاساً لمكانة وصقل كلية التربية جامعة حلوان بين كليات التربية بالجامعات المصرية وفي المجتمع الجامعي بشكلٍ عام.

كليات التربية المصرية

كليات التربية المصرية

كليات التربية المصرية