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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرغيف هيبقى بكام.. أخر تطورات منظومة الخبز الجديدة.. ورسالة طمأنة لهؤلاء

آخر تطورات منظومة
آخر تطورات منظومة الخبز الجديدة

أخر تطورات منظومة الخبز الجديدة.. تواصل الدولة المصرية مساعيها وجهودها للتخفيف عن كاهل مواطنيها من خلال تقديم الدعم اللازم في كافة أوجه الحياة، كما تحرص على توفير كافة السبل ليحصل المواطن على كافة احتياجاته من السلع الأساسية وعلى رأسها “الخبز”، ونستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز التصريحات التي جاءت من قبل الشعبة العامة للمخابز حول آخر ما توصلت إليها منظومة الخبز الجديدة من تطورات، والتي جاءت كالتالي:

 

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هل تؤثر كروت صرف الخبز على حصة حاملي البطاقات التموينية؟.. وطريقة الحصول عليها

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بعد البدء التجريبي لـ منظومة الخبز الجديدة.. رأي المواطنون فيها ؟



 

حقيقة الشائعات المتداولة بشأن رفع سعر الخبز في التموين
 

رسالة طمأنة لحاملي البطاقات التموينية.. حسم عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ما يتم تداوله من شائعات بشأن رفع سعر الخبز في التموين، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يؤثر على صرف الخبز للمواطن في التموين، مضيفا أنه تم طرح هذا الأمر لصالح المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية. 

 

حقيقة الشائعات المتداولة بشأن رفع سعر الخبز في التموين




أخر تطورات صرف الخبز بسعر التجزئة لغير حاملي بطاقة التموين
 

وأكد “غراب ” أنه بمجرد ما يحدد  وزير التموين السعر ستبدأ إجراءات صرف الخبز بسعر التجزئة لغير حاملي بطاقة التموين، متابعًا: “إذا صدرت التسعيرة هذا الأسبوع سيبدأ تطبيق الأمر بداية من الأسبوع المقبل”.
 

أخر تطورات صرف الخبز بسعر التجزئة لغير حاملي بطاقة التموين
 

وطمأن رئيس شعبة المخابز المواطنين بشأن كمية الخير التي سيتم الحصول عليها، قائلًا: “المواطن حر ياخد اللي هو عايزه 20 أو 30 رغيف”.
 


هل تؤثر كروت صرف الخبز على حصة حاملي البطاقات التموينية؟
 

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز أن كروت صرف الخبز للمواطنين لا تؤثر على حصة الخبز للمواطنين الذين يحملون بطاقات التموين، كما أن المخابز التموينية سيتم تزويد حصتها من الدقيق وفقا لحاجة كل مخبز.
 

وأضاف أن سعر رغيف الخبز في المخابز التموينية لحاملي كروت الصرف الخبز، سيكون أقل من سعر الخبز السياحي بنسبة 30%.
 

مواصفات الرغيف المدعم بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة


مواصفات الرغيف المدعم بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

 وأوضح أن رغيف الخبز الذي يحصل عليه المواطن من المخابز الحكومية يبلغ وزنه 90 جراما، كما أن الدولة حريصة على عدم رفع أسعار الخبز رغم أن مصر تستورد ما يقرب من 60% من القمح من الخارج.


وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز الذي يزن 90 جراما، يصل إلى 65 قرشا دون النظر إلى ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي. 
 

 


بعد البدء التجريبي لـ منظومة الخبز الجديدة.. ما رأي المواطنين فيها ؟

ونستعرض لكم من خلال تقرير عرضته فضائية العربية أبرز التعليقات التي جاءت من قبل المواطنين حول منظومة الخبز الجديدة التي أطلقتها الدولة للتخفيف من حدة الأزمة.
 

البدء التجريبي لـ منظومة الخبز الجديدة


وقالت إحدى السيدات وتدعى حياة: “ كويس اوي ياريت عشان خاطر واحدة زيي.. انا معنديش بطاقة التموين فده هيبقى أفضل ليا طبعًا”.

جاء تعليق أحد المواطنين: “كارت ممتاز وهيخدم ناس كتير.. انا بدل مابروح أجيب الرغيف السياحي 40 جرام بـ  جنيه هو هيديني الـ 90 جرام بـ 75 قرشا”، كما قال مواطن أخر: “دي خطوة إيجابية من الحكومة ان هي تعمل الكارت الذهبي للجماعة اللي هما معهمش بطائق تموين عشان الناس دي أصبحت فريسة لأصحاب المخابز الخاصة ”.

وأعلن وزير التموين عن البدء التجريبي لتدشين منظومة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على رغيف الخبز المدعم بسعر يقترب من 75 قرش وذلك لتخفيف العبء من على المواطنين، هذه الآلية الجديدة سيتم تطبيقها من خلال الشحن للبطاقات الذكية والتي يتم إستخراجها من قبل هيئة البريد.
 

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