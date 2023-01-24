المنوفية.. تحرير 3929 محضر تبوير أراضٍ وإعادة زراعة 870 فدانا

كشف المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم الانتهاء من تطهير ما يزيد عن 5 كيلو متر مسافة طولية بعدد من المساقى الخصوصية بنواحي ( البتانون بمركز شبين الكوم، طنبشا بمركز بركة السبع ، جزى بمركز منوف، كفر صناديد بمركز تلا، البرانية بمركز أشمون، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 420 فدانا زراعيا وذلك لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأنه تم الإنتهاء من توزيع ما يزيد عن 237 ألف كارت الفلاح بمختلف الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء العمل بمنظومة الحيازة الإلكترونية الجديدة وحتى الآن ، فضلا عن اعتماد وتسجيل عدد 621 ألف إستمارة تمهيدا لاستصدار كارت الفلاح .

وعلى صعيد آخر ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لزراعة محصول القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين ، فقد تم زراعة مايزيد عن 93 ألف فدان قمح طبقا للسياسة الصنفية. كما تم توزيع 1241 طنا و950 كيلو من التقاوى، ومايزيد عن 24 ألف طن نترات ويوريا ائتمان فقط اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى وحتى 18 يناير 2023 .

وأشار مدير مديرية الزراعة إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد 5 حالات بمساحة 458 مترا، واسترداد 870 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وأنقاض بإجمالى مساحة 87 فدانا و13 قيراطا و23 سهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقام المواطنون برفع التشوينات والأنقاض وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية ، بالإضافة إلى تحرير عدد 3929 محضر تبوير تراكمى بمساحة 574 فدانا و22 قيراطا و18 سهما وذلك اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية بالمحافظة ، مشددا على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها وفرض سيادة القانون.