عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

استضافت سفارة السويد بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، حفل استقبال لتدشين الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولين مصريين.

وخلال الكلمة الافتتاحية، قام السفير السويدي في مصر هوكان ايمسجورد، بتسليط الضوء على أولويات السويد لرئاسة الاتحاد الأوروبي في عام 2023 وهي:

• الأمن وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا وعواقبها الوخيمة على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.

• القدرة التنافسية بما في ذلك تعزيز التجارة العالمية.

• الطاقة والتحول الأخضر.

• القيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال السفير ايمسجورد ، إن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر ومصر جارة مهمة لأوروبا، مصر هي أيضا بوابة أفريقيا والشرق الأوسط، ويعتبر الترابط مع جيراننا الجنوبيين على رأس جدول أعمالنا، وعلى الأخص في مجال الطاقة والانتقال الأخضر." 

ومن جهته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر: "تستند الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى علاقات استراتيجية سياسية واقتصادية طويلة الأمد في كافة مناحي الحياة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، ونحن حريصون على مواصلة العمل على تقوية هذه العلاقات وتوطيد شراكتنا، وأنا على ثقة من أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً في كافة المجالات."

ومن المعروف، أنه يتم التناوب على رئاسة المجلس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر. تقود الدولة التي تتولى الرئاسة عمل المجلس وتمثل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في المفاوضات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. 

وتتولى السويد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023.

السويد سفارة السويد بالقاهرة الاتحاد الأوروبي الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل منطقة الـ1500 جنيه| تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

صدمة لعشاق الأهلي.. تحرك دولي جديد من مرتضى منصور ضد كهربا| تقاصيل

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

رجل يعثر على رسالة في البحر عمرها 40 عاما.. ويجد مفاجأة بداخلها

تراجع الدولار بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

ليست بولندا وحدها.. 12 دولة أوروبية تعرض الدبابة ليوبارد على أوكرانيا

استقبال حافل.. لقطات حية من وصول الرئيس السيسي إلى الهند| شاهد

عيد الشرطة الـ71.. إعفاء ذوى الهمم وكبار السن من رسوم صحف الحالة الجنائية

تعليق ساخر من مهيب عبدالهادي بعد استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام

شعبة الذهب تحذر من محاولات بيع سبائك غير مطابقة للمواصفات

سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد الشباب.. مخدر رخيص الثمن يسبب الهلوسة وفقدان الوعي

لبست بدلة رجل.. إطلالات مفيدة شيحة المثيرة الجدل

أبناء النجوم فى مرمى النار.. إتهامات بالجحود وهجوم شرس من السوشيال ميديا.. عمرو محمد على: قلت لبنتي انتي جاحدة وداين تدان.. وأولاد شريفة ماهر استولوا على أموالها

مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

فيديو

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

حواوشي مغشوش.. بيع كرتون مفروم على أنه لحوم في الدقهلية

دخنت السجائر فى مرحلة المراهقة.. نيكول سابا تكشف نقطة ضعفها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ