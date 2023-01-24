سفارة ستوكهولم بالقاهرة تحتفل بانطلاق الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي

استضافت سفارة السويد بالقاهرة اليوم الثلاثاء ، حفل استقبال لتدشين الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولين مصريين.

وخلال الكلمة الافتتاحية، قام السفير السويدي في مصر هوكان ايمسجورد، بتسليط الضوء على أولويات السويد لرئاسة الاتحاد الأوروبي في عام 2023 وهي:

• الأمن وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا وعواقبها الوخيمة على إمدادات الغذاء والطاقة العالمية.

• القدرة التنافسية بما في ذلك تعزيز التجارة العالمية.

• الطاقة والتحول الأخضر.

• القيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال السفير ايمسجورد ، إن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر ومصر جارة مهمة لأوروبا، مصر هي أيضا بوابة أفريقيا والشرق الأوسط، ويعتبر الترابط مع جيراننا الجنوبيين على رأس جدول أعمالنا، وعلى الأخص في مجال الطاقة والانتقال الأخضر."

ومن جهته، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير كريستيان بيرجر: "تستند الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى علاقات استراتيجية سياسية واقتصادية طويلة الأمد في كافة مناحي الحياة، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، ونحن حريصون على مواصلة العمل على تقوية هذه العلاقات وتوطيد شراكتنا، وأنا على ثقة من أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً في كافة المجالات."

ومن المعروف، أنه يتم التناوب على رئاسة المجلس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كل ستة أشهر. تقود الدولة التي تتولى الرئاسة عمل المجلس وتمثل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة في المفاوضات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتتولى السويد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023.