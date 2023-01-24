تسليم دراجات مبادرة دراجتك.. صحتك لأسر الشهداء بدمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأسرتي الشهيد مسعود عبد الله حسن الأمير، والشهيد عباس رفعت البيلى العيسوى ،حيث شهدت فعاليات تسلمهم دراجتين ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق تكريم الشهداء " دراجتك.. صحتك" وذلك بحضور عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة.

هذا وقد وجهت " المحافظ " ، التحية إلى شهداء مصر موجهة التهنئة لأبناء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، كما أكدت اعتزاز الجميع للدور الذى يقدمه رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل للحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق الاستقرار والامن والأمان، وأكدت أيضًا حرص كافة أجهزة الدولة على دعم ورعاية أسر الشهداء باعتباره اقل ما يمكن تقديمه لأبطال مصر وأبنائها.

وعلى جانب آخر، ، أشادت " الدكتورة منال عوض "، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة " دراجتك..صحتك" لحث المواطنين على استخدام الدراجات ونشر تلك الثقافة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة لما لها من أثر ايجابى على الصحة و تحسين اللياقة البدنية، هذا إلى جانب فوائدها الاقتصادية لتقليل استهلاك الوقود ممايساهم فى تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود والحفاظ على البيئة .

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