"لوب".. المحلة يباغت الزمالك بهدف مبكر في الشوط الأول

أحرز غزل المحلة الهدف الأول في شباك الزمالك من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب المحلة في الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري .

وجاء هدف غزل المحلة في الدقيقة 5، عن طريق أوروك بعد انفراد تام، واستغل خروج عواد ليسددها “لوب” من فوق الحارس لتسكن الكرة في شباك الزمالك.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.