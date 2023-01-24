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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الأمة السوداني: المشهد الحالي في بلادنا معقد .. فيديو

فضل الله برمة ناصر
فضل الله برمة ناصر

أكد اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي السوداني، أن الحوار مع قناة مصرية مثل القاهرة الإخبارية، يجب أن يتسم بكل صراحة، واصفًا المشهد الحالي في السودان بأنه معقد في كل نواحي الحياة، ضاربًا المثل بالجوانب الاقتصادية التي أثرت على معيشة المواطنين السودانيين.

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أوضح “ناصر” خلال لقاء خاص مع الإعلامي جمال عنايت ضمن تغطية فضائية «القاهرة الإخبارية» للحوار السوداني، أن الشعب السوداني يعاني من اقتصاد متدهور، وتدهور الاقتصاد ترك الأثر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوضع الأمني غير مستقر في نواحي السودان المختلفة، لافتًا إلى وجود صراعات قبلية عديدة، وصفها بأنها غير مسبوقة، مؤكدًا أن هذه النزاعات والصراعات لها شكل جديد، وأن الصراعات القديمة كانت بين المزارع والراعي بسبب الماء، لكن الصراعات الحديثة على الأرض والسلطة والهوية، معتبرًا أنها صراعات أكثر تعقيدًا مما كانت.

فضل الله برمة ناصر حزب الأمة القومي السوداني السودان الجوانب الاقتصادية السودانيين

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