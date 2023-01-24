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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأولي منذ توتر علاقات البلدين.. آبي أحمد يزور السودان الخميس

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يزور السودان الخميس المقبل في أول زيارة له منذ توتر العلاقات بين البلدين.

وعلى جانب آخر، قدر الاتحاد الأفريقي، الأحد، أن الصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا بين القوات الحكومية والمتمردين أودى بحياة نحو 600 ألف شخص معظمهم من المدنييين، وهو الرقم الذي تقول أديس أبابا إنه قد يكون مبالغ فيه بشدة.

وقال الرئيس النيجيري السابق والوسيط الرئيسي للاتحاد الأفريقي في محادثات السلام أولوسيغون أوباسانجو، لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "بلغ عدد القتلى حوالي 600 ألف".

أعلن مسلحو إقليم تيجراي ، الأربعاء الماضي تسليم أسلحتهم الثقيلة وفقا لبنود اتفاق سلام وقّعوه مع الحكومة الإثيوبية في جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي.

وأشار أوباسانجو ، إلى أنه في 2 نوفمبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية السلام في بريتوريا، قال المسؤولون الإثيوبيون "لقد أوقفنا 1000 حالة وفاة كل يوم".

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