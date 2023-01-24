عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الثلاثاء، بأن النرويج قد تتخذ قرارا بإرسال 8 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان ألمانيا تزويد كييف بالدبابات.

وذكرت صحيفة "Dagens Næringsliv" النرويجية، أن النرويج تمتلك نحو 36 دبابة من طراز ليوبارد، وقد ترسل 8 منهم إلى أوكرانيا، على أن تقوم الحكومة بشراء دبابات جديدة.

حسم الأمر.. ألمانيا تقرر إرسال أقوى دبابة في أوروبا إلى أوكرانيا

بولندا تدعو ألمانيا للسماح لها بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، الأقوى في أوروبا، بعد مدة من التردد.

وذكرت المجلة في منشور لها: "تم اتخاذ القرار: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية.

ووفقا للمجلة، فإن الحديث يدور عن مجموعة كاملة من الدبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" والتي هي في الخدمة بالفعل بالجيش الألماني.

 

النرويج دبابات ليوبارد كييف المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

فضيحة داخل ملعب المحلة|كيف أسقط زعيم الفلاحين الزمالك ومدربه في 15 دقيقة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

عاجل.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

اليوم آخر فرصة.. نهاية التقديمات لوظائف مجلس الدولة دفعة 2022

عضو بـ اتحاد الكرة يكشف تفاصيل وأسباب استقالة كلاتنبرج من لجنة الحكام..فيديو

بعد تعيين مدير فني جديد .. مرتضى منصور يطلب الدعم من الجماهير

بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

60 دقيقة.. محمد شريف يهدر الهدف الثاني للأهلي أمام البنك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للآباء.. الركض المستمر للأطفال يحميهم من أمراض الشتاء

ببشر الليمون .. جربي طريقة عمل البودينج

لتجنب التشوهات.. الحوامل عليهن إجراء هذا الفحص 7 مرات

بداية من الخميس.. المفوضية الأوروبية تسمح بتناول الحشرات

فيديو

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

عاكس مراته.. تفاصيل مؤلمة في حادث شبرا الخيمة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ