بعد قرار ألمانيا.. النرويج تدرس إرسال 8 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الثلاثاء، بأن النرويج قد تتخذ قرارا بإرسال 8 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان ألمانيا تزويد كييف بالدبابات.

وذكرت صحيفة "Dagens Næringsliv" النرويجية، أن النرويج تمتلك نحو 36 دبابة من طراز ليوبارد، وقد ترسل 8 منهم إلى أوكرانيا، على أن تقوم الحكومة بشراء دبابات جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتس، وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2" الألمانية، الأقوى في أوروبا، بعد مدة من التردد.

وذكرت المجلة في منشور لها: "تم اتخاذ القرار: ألمانيا ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية.

ووفقا للمجلة، فإن الحديث يدور عن مجموعة كاملة من الدبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" والتي هي في الخدمة بالفعل بالجيش الألماني.