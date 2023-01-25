عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. استراتيجية النقل تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال

صدى البلد

قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي ، إن هناك  22 فرصة استثمارية حاليًا، من أبرزها تجهيز 4 مطارات إقليمية لطرحها على القطاع الخاص.


وأضاف خلال مشاركته في  ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” ، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية.

txt

أداء متباين للأخضر.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023

txt

تراجع 75 جنيها.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-1-2023


وتابع : تتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال.


وقال أن أحد هذه الشراكات كانت في افتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار في المملكة تم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص، إضافةً إلى شراكة أخرى لتشغيل عدد من الموانئ على مدى ثلاثون عامًا.


وأوضح، أن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافةً


إلى سبعة مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.


ولفت الجاسر، إلى أن الوزارة تعمل في مرحلة متقدمة على إنشاء كود الطرق السعودي بهدف رفع مؤشر جودة الطرق، ليكوو مرجعًا فنيًا للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها.

اقتصاد السعودية المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي الاستراتيجية الوطنية للنقل الخدمات اللوجستية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلق على خسارة الزمالك أمام غزل المحلة

قضية جديدة لـ مرتضى منصور ضد هذا اللاعب.. الحكم غدا

مشادة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.. وتعليق ناري من أحمد موسى

تظهر خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

بلفظ غير لائق |جماهير الزمالك تسب مصطفي شلبي نجم الفريق

قرار عاجل من كولر مع لاعبي الأهلي بسبب كأس العالم للأندية

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

موضوعات متعلقة

السعودية.. البنك المركزي يواصل مشروع اختبار العملة الرقمية

الإمارات تفتح باب التسجيل المبكر لضريبة الشركات عبر "إمارات تاكس" خلال يناير

اقتصاد السعودية..هيئة النقل تلزم العاملين في نقل البضائع بتطبيق "وثيقة النقل" الإلكترونية

جمارك دبي تطلق دورة العام 2023 لجائزة الملكية الفكرية بالمدارس والجامعات

المعهد المصرفي يبحث مع مصرف الإمارات سبل التعاون في التدريب وبناء القدرات

اقتصاد السعودية.. بدء تطبيق مبادرة "الفسح خلال ساعتين" بجميع المنافذ الجمركية

تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا لأقل مستوى في 4 أشهر

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب ليسجل 6.6% في 2022 من 3.2% في 2021

ترشيحاتنا

الوقت الضائع .. علاء نبيل يفتح النار على كلاتنبرج

مرتضى منصور يتخذ إجراءً صارمًا ضد المتخاذلين في الزمالك

قرار مفاجئ من كلاتنبرج ضد مرتضى منصور .. تفاصيل

مرتضى منصور يعلن مراكز الصفقات الثلاث المرشحة للزمالك

استكترها عليه وغدر بيه|ننشر تفاصيل مقتل نجار على يد سائق جرار دهسًا بالشرقية

مرتضى منصور يكشف كواليس إقالة فيريرا من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخرج من جامعة الأزهر وعاد ليتولى رئاسة بلاده..من هو مأمون عبد القيوم؟

لماذا تستيقظ من النوم متعبا ؟! .. خبيرة تكشف أسرارا صادمة

18 مشكلة صحية تهددك بـ تلف الأعصاب

قلبي تعلق بهذا الدين..يوتيوبر كوري شهير يتوجه إلى الكعبة لأداء مناسك العمرة

فيديو

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

تمزيق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في هولندا؟

“مراتي جابت هدية لعشيقها من فلوسي”.. زوج لمحكمة الأسرة: مش قادر أحكي اللي حصل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ