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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الغزل والنسيج: خطة متكاملة لتطوير القطاع بتكلفة 23 مليار جنيه

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج

علق عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، على مجهودات الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج وانطلاق أكبر مصنع غزل في العالم بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

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الأكبر في الشرق الأوسط.. المحلة تعيد مستقبل صناعة الغزل والنسيج بمصر

وقال عبد الفتاح إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، "خطة للدولة من أجل إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج وأصبح لدينا 9 كيانات كبار تابعة لقطاع الأعمال العام".

وتابع عبد الفتاح إبراهيم :"من المنتظر أن يبدأ إنتاج المصنع مع نهاية العام الجاري".

وأكمل عبد الفتاح إبراهيم "منظومة متكاملة لإصلاح صناعة القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر".

ولفت عبد الفتاح إبراهيم "خطة متكاملة للتطوير بتكلفة 23 مليار جنيه وذلك لتطوير البنية التحتية في قطاع الغزل والنسيج".

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